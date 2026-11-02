Ролан Гусев занял пост главного тренера ФК "Ахмат"

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Тренер Ролан Гусев возглавил грозненский футбольный клуб "Ахмат". Об этом сообщается на сайте клуба.

"Мы приветствуем Ролана Александровича и желаем ему удачи на посту главного тренера нашей команды!" – отметили в ФК.

Гусев известен по успешным выступлениям и множеству титулов в качестве игрока в составах московского "Динамо", ЦСКА и сборной России. Он начал тренерскую карьеру в 2019 году в академии ПФК ЦСКА, а затем возглавлял юношеские сборные России U-15 и U-16.

С октября 2021 по июнь 2023 года специалист был руководителем молодежной команды ЦСКА. Летом 2023 года Гусев вошел в тренерский штаб московского "Динамо", которое в сезоне-2023/2024 завоевало бронзу чемпионата России.

Весной и осенью 2025 года он исполнял обязанности главного тренера бело-голубых, а в декабре 2025-го занял эту должность официально. Гусев проработал в "Динамо" до конца сезона-2025/2026.

Под его руководством столичная команда провела 24 матча, 12 из которых завершились победой, 5 – ничьими и 7 – поражениями. Также Гусева признавали лучшим тренером Российской Премьер-лиги по итогам марта 2026 года.

Ранее Станислав Черчесов ушел с поста главного тренера грозненского футбольного клуба "Ахмат". Команда и специалист расторгли контракт по взаимному согласию. В понедельник, 2 ноября, тренер попрощался с командой. Черчесов и футболисты поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи.

Специалист возглавлял "Ахмат" с августа 2025 года и провел с командой более 100 матчей. В клубе отметили его достижения со сборной России и другими командами.