Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 21:44

Спорт

Ролан Гусев занял пост главного тренера ФК "Ахмат"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

Тренер Ролан Гусев возглавил грозненский футбольный клуб "Ахмат". Об этом сообщается на сайте клуба.

"Мы приветствуем Ролана Александровича и желаем ему удачи на посту главного тренера нашей команды!" – отметили в ФК.

Гусев известен по успешным выступлениям и множеству титулов в качестве игрока в составах московского "Динамо", ЦСКА и сборной России. Он начал тренерскую карьеру в 2019 году в академии ПФК ЦСКА, а затем возглавлял юношеские сборные России U-15 и U-16.

С октября 2021 по июнь 2023 года специалист был руководителем молодежной команды ЦСКА. Летом 2023 года Гусев вошел в тренерский штаб московского "Динамо", которое в сезоне-2023/2024 завоевало бронзу чемпионата России.

Весной и осенью 2025 года он исполнял обязанности главного тренера бело-голубых, а в декабре 2025-го занял эту должность официально. Гусев проработал в "Динамо" до конца сезона-2025/2026.

Под его руководством столичная команда провела 24 матча, 12 из которых завершились победой, 5 – ничьими и 7 – поражениями. Также Гусева признавали лучшим тренером Российской Премьер-лиги по итогам марта 2026 года.

Ранее Станислав Черчесов ушел с поста главного тренера грозненского футбольного клуба "Ахмат". Команда и специалист расторгли контракт по взаимному согласию. В понедельник, 2 ноября, тренер попрощался с командой. Черчесов и футболисты поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи.

Специалист возглавлял "Ахмат" с августа 2025 года и провел с командой более 100 матчей. В клубе отметили его достижения со сборной России и другими командами.

Читайте также


спорт

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика