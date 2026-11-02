Станислав Черчесов покинул пост главного тренера "Ахмата"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Станислав Черчесов ушел с поста главного тренера грозненского футбольного клуба "Ахмат". Команда и специалист расторгли контракт по взаимному согласию, сообщила пресс-служба клуба.

В понедельник, 2 ноября, тренер попрощался с командой. Черчесов и футболисты поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи.

"Имя нового главного тренера клуб объявит позднее", – говорится на сайте ФК.

Специалист возглавлял "Ахмат" с августа 2025 года и провел с командой более 100 матчей. В клубе отметили его достижения со сборной России и другими командами, а также поблагодарили за работу.

Ранее стало известно, что Александр Сторожук покинул пост главного тренера столичного "Торпедо". Стороны договорились о расторжении контракта по соглашению, вместе с ним клуб покинул и весь тренерский штаб.

Специалист возглавил команду в мае 2026 года, подписав двухлетнее соглашение. Под его руководством автозаводцы заняли четвертое место в Первой лиге, но из Кубка России вылетели, уступив ярославскому "Шиннику" в четвертом раунде "Пути регионов".