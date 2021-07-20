Экс-президент Украины пообещал отобрать Крым у России за один год

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Бывший президент Украины Петр Порошенко во время обращения к крымским татарам и "всем украинским мусульманам" по случаю праздника Курбан-байрам заявил, что отберет Крым у России за один год.

"Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой", – написал он на своей странице в Facebook.

По мнению Порошенко, уже через год данный праздник на полуострове якобы будет отмечаться в составе Украины.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что киевские власти предусмотрели несколько сценариев в отношении российских граждан после возращения Крыма в состав страны, один из которых предусматривает их депортацию.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после всенародного референдума, однако Украина референдум не признала и называет полуостров своей временно оккупированной территорией.