На Украине захотели депортировать россиян из Крыма

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Власти Украины предусмотрели несколько сценариев в отношении граждан РФ после возращения Крыма в состав страны, один из которых предусматривает их депортацию. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.
Он заявил, что в настоящее время в Крыму совершается военное преступление: идет ассимиляция и вытеснение местного населения. При этом минимум полмиллиона человек прибыли на полуостров из России.
По словам Резникова, если эти люди прибыли в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, их ждет выдворение из-за незаконного нахождения на территории Украины.
Крым вернулся в состав России в 2014 году после всенародного референдума, однако Украина референдум не признала и называет полуостров своей временно оккупированной территорией.
Ранее бывший первый замглавы МИД Украины Александр Чалый рассказал о причинах, по которым Киев фактически сам отказался от Крыма. Политик назвал свою страну "последним яблоком раздора" в холодной войне. По его словам, США и СССР были "не готовы признать определенный статус безопасности" республики.
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