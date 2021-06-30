В Киеве заявили, что украинцы и русские – два разных народа

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился со словами Владимира Путина о том, что украинцы и русские – единый народ, сообщает РИА Новости.
"Украинцы и русские – два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и русскими несет Владимир Путин, который развязал агрессию", – сказал Кулеба.
Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что русские и украинцы являются одним народом. Президент подчеркнул, что не считает украинский народ недружественным. По его словам, таковым является только руководство страны.
Позже депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что украинский народ никогда не хотел быть врагом России. Бальбек отметил, что пытающиеся стравить два народа политики все равно не смогут этого сделать.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма. В феврале ситуация в Донбассе обострилась, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за происходящее друг на друга.
Путин назвал русских и украинцев одним народом
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