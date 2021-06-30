Путин назвал русских и украинцев одним народом

Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что русские и украинцы являются одним народом.

"Мы единое целое", – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что не считает украинский народ недружественным. По его словам, таковым является только руководство страны.

Кроме того, Путин добавил, что займется написанием аналитической статьи об истории русского народа и его связи с Украиной.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский хочет передать России часть территории страны. Депутаты связали это с тем, что команда украинского лидера не может выполнить свои обязательства перед народом, а также не способна на диалог.