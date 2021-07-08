Украинский политик заявил о добровольном отказе Киева от Крыма

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Бывший первый замглавы МИД Украины Александр Чалый рассказал о причинах, по которым Киев фактически сам отказался от Крыма.

Политик назвал свою страну "последним яблоком раздора" в холодной войне. По его словам, США и СССР были "не готовы признать определенный статус безопасности" республики.

"Была попытка в Будапештском меморандуме, но тут мы виноваты, мы сами отошли от этой определенной коллективной договоренности относительно статуса Украины", – сказал Чалый в эфире телеканала "Наш".

Еще одним документом, который потерял силу по инициативе Украины, отметил политик, является Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота России на территории Украины. По словам Чалого, Киев забыл, что этот договор имел статью, в которой обе стороны обязались не участвовать в оборонных или иных союзах против друг друга.

Политик отметил, что Киев пошел на такой шаг, поскольку считал, что это соглашение ограничивает его возможности в плане включения в НАТО.

Чалый также подчеркнул, что данное соглашение являлось единственным документом, в котором Севастополь признавался частью украинской территории.

Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в будущем от Украины останется небольшой осколок или даже ничего. Она напомнила, что жители страны активно эмигрируют в США, Канаду и Европу, и этот процесс, по ее мнению, не прекратится из-за того, что государство перестает существовать.