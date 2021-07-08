Украинский политик заявил о добровольном отказе Киева от Крыма

Фото: depositphotos/KURLIN_CAfE
Бывший первый замглавы МИД Украины Александр Чалый рассказал о причинах, по которым Киев фактически сам отказался от Крыма.
Политик назвал свою страну "последним яблоком раздора" в холодной войне. По его словам, США и СССР были "не готовы признать определенный статус безопасности" республики.
"Была попытка в Будапештском меморандуме, но тут мы виноваты, мы сами отошли от этой определенной коллективной договоренности относительно статуса Украины", – сказал Чалый в эфире телеканала "Наш".
Еще одним документом, который потерял силу по инициативе Украины, отметил политик, является Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота России на территории Украины. По словам Чалого, Киев забыл, что этот договор имел статью, в которой обе стороны обязались не участвовать в оборонных или иных союзах против друг друга.
Политик отметил, что Киев пошел на такой шаг, поскольку считал, что это соглашение ограничивает его возможности в плане включения в НАТО.
Чалый также подчеркнул, что данное соглашение являлось единственным документом, в котором Севастополь признавался частью украинской территории.
Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в будущем от Украины останется небольшой осколок или даже ничего. Она напомнила, что жители страны активно эмигрируют в США, Канаду и Европу, и этот процесс, по ее мнению, не прекратится из-за того, что государство перестает существовать.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: