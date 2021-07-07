Савченко описала сценарии распада Украины

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Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что в будущем от Украины останется небольшой осколок или даже ничего, сообщает РИА Новости.

Она напомнила, что жители страны активно эмигрируют в США, Канаду и Европу, и этот процесс, по ее мнению, не прекратится. Савченко заявила, что люди покидают территорию, потому что государство перестает существовать.

"Мы не ограничимся потерей Донбасса и Крыма при любых раскладах пресмыкания перед британо-американским союзом", – добавила экс-депутат.

Савченко уверена, что такими темпами Украина лишится половины своих земель и будет существовать на небольших осколках, обслуживая интересы господ-колонизаторов.

Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о возможном распаде Украины на четыре части в будущем. По его мнению, ряд западных стран небескорыстно вкладывает деньги, а ближайшие украинские территории активно выдают свои паспорта украинцам, они преследует свои цели. К таким странам он отнес Польшу, Венгрию и Румынию.

Бывший депутат также отметил, что на сегодняшний день Украина нежизнеспособна экономически и не имеет будущей перспективы.