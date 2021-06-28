Власти Украины пригрозили отбирать у россиян землю

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Сделки по приобретению украинской земли россиянами будут отслеживаться. В случае нарушения – участок конфискуют, заявил замглавы Минэкономики этой страны Тарас Высоцкий.

"Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев – мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю", – сказал он в эфире телеканала "Дом".

Перед оформлением сделки, добавил Высоцкий, будет проведена дополнительная проверка по анализу источника средств, которыми расплачивается покупатель. Россияне, по словам украинского министра, являются гражданами "страны-агрессора".

С 1 июля на Украине перестает действовать мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Он был введен в апреле соответствующим законом Верховной рады.

Ранее партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" опубликовала заявление, в котором сказано, что Зеленский "хочет передать России часть территории" Украины. Депутаты связывают это с тем, что команда украинского лидера не может выполнить свои обязательства перед народом, а также не способна на диалог.