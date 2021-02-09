В Киеве заявили, что Москве не удастся внедрить на Украине "русский мир"

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что РФ не сможет внедрить свой "однообразный русский мир" мягкой силой на Украине, сообщает "Газета.ру".

"В русском мире нет никого, кроме россиян, что является однообразием. Украинский мир – это многообразие и свобода быть собой", – заявил он.

Кулеба также отметил, что украинский мир находится под защитой украиноязычных, русскоязычных и всех остальных украинцев.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема защиты русского мира остается приоритетной для России.

Ранее Госдума приняла заявление о недопустимости запретов и гонений на русский язык на Украине, потребовав от украинских властей прекратить такую политику.