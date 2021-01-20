В Госдуме заявили о недопустимости запретов на русский язык на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Госдума приняла заявление о недопустимости запретов и гонений на русский язык на Украине, потребовав от украинских властей прекратить такую политику.
"Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации считает недопустимыми запреты и гонения на русский и другие языки, осуществляемые на Украине под предлогом защиты государственного украинского языка", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Госдуме ждут осуждения таких действий от Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, парламентов стран мира.
Ранее стало известно, что клиентов украинских заведений теперь будут обслуживать только на государственном языке. Соответствующая статья закона вступила в силу 16 января 2021 года.
Под ее действие попадают кафе, рестораны, магазины, интернет-магазины и другие организации сферы услуг. К исключениям относятся случаи, когда сам клиент просит использовать другой язык и данная просьба окажется "приемлемой для сторон".
Также на любом другом языке может быть продублирована вывешенная в заведениях информация в письменном виде. За нарушение данной статьи грозит штраф для владельцев заведений. Его введут с 16 июля 2022 года.
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