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Клиентов украинских заведений теперь будут обслуживать только на государственном языке. Соответствующая статья закона вступила в силу 16 января 2021 года, сообщает РБК.

Под ее действие попадают кафе, рестораны, магазины, интернет-магазины и другие организации сферы услуг. К исключениям относятся случаи, когда сам клиент просит использовать другой язык и данная просьба окажется "приемлемой для сторон".

Также на любом другом языке может быть продублирована вывешенная в заведениях информация в письменном виде. За нарушение данной статьи грозит штраф для владельцев заведений. Его введут с 16 июля 2022 года.

Ранее в Кремле оценили возможность поддержки со стороны РФ русскоязычных граждан Украины, которые теперь не имеют возможности обучаться на русском языке.