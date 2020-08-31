В Кремле прокомментировали отмену обучения на русском языке на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Кремле оценили возможность поддержки со стороны РФ русскоязычных граждан Украины, которые теперь не имеют возможности обучаться на русском языке, сообщает "Газета.ру".

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, гуманитарные шаги не могут быть предприняты.

"Украинская сторона, которая назло бабушке решила отморозить уши, заблокировала бы любые шаги. Тут можно только выразить сожаление", – сообщил представитель Кремля.

Закон об украинском языке предполагает, что с сентября 2020 года ряд русскоязычных школ должен будет начать обучение на украинском языке.

Ранее Россия обратилась к международным правозащитным институтам ООН, ОБСЕ и Совету Европы с призывом дать оценку действиям украинских властей, связанных с принятием нового закона об образовании.

Ситуацию с русским языком обсудили в парламенте Германии. Депутаты Левой партии указали на то, что в стране проживает порядка 6 миллионов русскоговорящих граждан, однако министерства культуры федеральных земель ФРГ недостаточно поддерживают обучение по этому направлению.