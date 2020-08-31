В Кремле прокомментировали отмену обучения на русском языке на Украине

13:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Кремле оценили возможность поддержки со стороны РФ русскоязычных граждан Украины, которые теперь не имеют возможности обучаться на русском языке, сообщает "Газета.ру".
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, гуманитарные шаги не могут быть предприняты.
"Украинская сторона, которая назло бабушке решила отморозить уши, заблокировала бы любые шаги. Тут можно только выразить сожаление", – сообщил представитель Кремля.
Закон об украинском языке предполагает, что с сентября 2020 года ряд русскоязычных школ должен будет начать обучение на украинском языке.
Ранее Россия обратилась к международным правозащитным институтам ООН, ОБСЕ и Совету Европы с призывом дать оценку действиям украинских властей, связанных с принятием нового закона об образовании.
Ситуацию с русским языком обсудили в парламенте Германии. Депутаты Левой партии указали на то, что в стране проживает порядка 6 миллионов русскоговорящих граждан, однако министерства культуры федеральных земель ФРГ недостаточно поддерживают обучение по этому направлению.
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