Названы причины сокращения русскоязычных школ в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На сокращение русскоязычных школ в других странах могут влиять два аспекта. Первый аспект является политическим, рассказал первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович.

"Ну, это немножко не в нашей, конечно, сфере ведения. Второй – это какие-то объективные причины, связанные с нехваткой учителей, учебников. Здесь мы стараемся помогать, проводим программы повышения квалификации учителей в ряде стран", – сказал Зенькович в беседе с News.ru.

Он отметил, что в будущем году в Азербайджане будут проводить поставки учебников.

Ранее Владимир Путин заявил, что русофобы ведут войну с русским языком по всему миру, а в некоторых странах это даже стало чертой официальной политики.

По словам президента, войну русскому языку объявили не только русофобы, но и разного рода маргиналы, агрессивные националисты. Ограничение использования русского языка в некоторых странах, считает Путин, свидетельствует о "давлении, прямом нарушении прав человека, в том числе право на родную речь, культуру и историческую память".

