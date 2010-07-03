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Общество

29 октября, 19:49

Преподаватель ВШЭ назвал русский язык "убогим"

культура политика общество

Фото: youtube.com/KinoGenesis

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов назвал русский язык "убогим". Он также обратил внимание на отсутствие иноязычной прессы в газетных киосках, передают РИА Новости.

По словам Гусейнова, в Берлине, столице Германии, легко можно найти издания на русском, турецком, сербском и греческом, а в Москве такого разнообразия нет.

"В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того, убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна", – заявил преподаватель.

Он также выразил недоумение тем, что русские, проживающие на Украине, не могут выучить "местную мову". При этом известно, что с 2020 года русскоязычные школы Украины переведут на украинский язык преподавания.

Пользователи сети критически восприняли слова Гасана Гусенова. Некоторые призывают уволить его из вуза "без права преподавать".

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал не засорять русский язык английскими словами. По словам чиновника, в России слишком любят кальку и англицизмы.

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