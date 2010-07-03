Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Большой этнографический диктант" пройдет на Казанском вокзале в Москве накануне Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Диктант начнется 1 ноября в 11:00. Участников акции пригласят в зал повышенной комфортности, который рассчитан на сто человек. Информацию о диктанте будут оперативно оглашать по громкоговорителю.

Желающим принять участие в диктанте надо будет выполнить 30 тестовых заданий на знание культуры, истории и традиции российских народов. Причем 20 вопросов будут типовыми, они совпадают во всех регионах страны, а остальные задания разработаны с учетом региональных особенностей.

На выполнение теста отведено 45 минут. Написать "Большой этнографический диктант" также можно будет на вокзалах Рязани, Тулы, Смоленска, Курска и Орла. Правильные ответы на задания можно будет узнать на сайте miretno.ru 10 ноября.

"Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет", – отвечает пресс-служба МЖД.

Акция "Большой этнографический диктант" проводится в России четыре года подряд. В прошлом году диктант написали 392 тысячи человек со всей России, для этого в стране и за рубежом было организовано более 4,5 тысячи площадок.

Ранее москвичи написали Географический диктант. Он прошел почти на 200 площадках, главной из которых стал Шуваловский корпус Московского государственного университета.