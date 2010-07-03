Географический диктант написали в Москве

Географический диктант в Москве напишут почти на 200 площадках

Географический диктант написали в столице, передает телеканал Москва 24. Проходил он почти на 200 площадках, главной из которых стал Шуваловский корпус Московского государственного университета.

Проверить свои знания решили известные ученые, спортсмены и общественные деятели. Читала диктант телеведущая Яна Чурикова.

Работы, выполненные на специальных индивидуальных бланках, передадут на проверку экспертам. Узнать свои результаты можно на сайте "Географического диктанта" после 29 ноября.

Впервые площадку подготовили в "Москвариуме" на ВДНХ. Также диктант написали в библиотеках, школах, музеях, крытых спортивных комплексах и даже на вокзалах.

Официальными площадками стали залы повышенной комфортности на Курском, Казанском и Ярославском, а также три скоростных поезда до Нижнего Новгорода и Берлина.

В интернете можно будет написать до конца октября. В тесте содержатся вопросы как базового уровня, так и направленные на образное мышление, системную логику и эрудицию.

В просветительской акции участвует вся Россия и 105 других государств. Географический диктант впервые напишут преподаватели и студенты Сорбонны в Париже. Организатором мероприятия является Русское географическое общество.