Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:14

Географический диктант написали в Москве

общество наука

Географический диктант в Москве напишут почти на 200 площадках

Географический диктант написали в столице, передает телеканал Москва 24. Проходил он почти на 200 площадках, главной из которых стал Шуваловский корпус Московского государственного университета.

Проверить свои знания решили известные ученые, спортсмены и общественные деятели. Читала диктант телеведущая Яна Чурикова.

Работы, выполненные на специальных индивидуальных бланках, передадут на проверку экспертам. Узнать свои результаты можно на сайте "Географического диктанта" после 29 ноября.

Впервые площадку подготовили в "Москвариуме" на ВДНХ. Также диктант написали в библиотеках, школах, музеях, крытых спортивных комплексах и даже на вокзалах.

Официальными площадками стали залы повышенной комфортности на Курском, Казанском и Ярославском, а также три скоростных поезда до Нижнего Новгорода и Берлина.

В интернете можно будет написать до конца октября. В тесте содержатся вопросы как базового уровня, так и направленные на образное мышление, системную логику и эрудицию.

В просветительской акции участвует вся Россия и 105 других государств. Географический диктант впервые напишут преподаватели и студенты Сорбонны в Париже. Организатором мероприятия является Русское географическое общество.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика