Акция "Географический диктант" пройдет в столице 27 октября

09:09
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Акция "Географический диктант" пройдет 27 октября в Институте естествознания и спортивных технологий Московского городского педагогического университета (МГПУ). Организатором мероприятия является Русское географическое общество, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Каждый вариант диктанта содержит 40 вопросов, они подразделены на три части по степени сложности. В первую вошли десять вопросов, охватывающих общеизвестные факты о географии. Во второй части – 30 уточняющих вопросов.
Для участия нужна регистрация. Начало запланировано на 12:00.
Также в этот день подведут итоги конкурса научных работ и проектов "Московский мегаполис: география, экология, краеведение и туризм", который проходил с 25 сентября по 25 октября.
Ранее стало известно, какие ошибки чаще всего делают участники "Тотального диктанта" в Москве. Горожане сталкивались с проблемами написания "обаяние" и "обоняние", также наблюдались ошибки при написании словосочетания "Василисин муж".
Кроме того, некоторые участники написали, что "Васька Пепел поймал не леща, а клеща", или приводили события не к "трагической", а к "тропической" развязке. Помимо этого, москвичи допускали ошибку в написании слова "земля".
"Тотальный диктант" впервые провели в 2004 году в Новосибирске. Тогда его написали 250 человек. С тех пор он стал ежегодным. Авторами текстов выступали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, а также Алексей Иванов и Леонид Юзефович.
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