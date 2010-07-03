В Госдуме призвали улучшать систему оценок в школах вместо отмены экзаменов

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В Госдуме призвали улучшать систему оценок, а не отменять экзамены в школах. Такое мнение высказал первый замглавы думского комитета по образованию и науке Олег Смолин на пресс-конференции, посвященной "Всероссийскому экономическому диктанту".

Идею отменить экзамены в школах депутат назвал "слишком романтической" для реализации на практике. По словам Смолина, учеников тяготят не столько сами экзамены, сколько "общий процесс формализации, бюрократизации образования".

Как отметил парламентарий, у школьников далеко не всегда получается хорошо учиться "только на энтузиазме, жажде знаний". "Поэтому, может быть, стоит совершенствовать систему оценок", – цитирует депутата Агентство "Москва". По его мнению, отказ от оценок и экзаменов может "реально демотивировать значительную часть наших ребят и понизить качество образования".

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что "ненавидит процесс оценивания". Он подчеркнул, что считает одной из своих личных целей "убить" экзамены. Греф уверен, что из школы молодые люди выходят "уже с инвалидностью" и опасаются, что их "всю жизнь будут оценивать".

К позиции Грефа с пониманием отнесся замглавы думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов. По мнению депутата, экзамены – это "дополнительный стресс" для школьников, которых просто "натаскивают на решение определенных кейсов и заданий".

При этом в Минпросвещения заявили, что в ближайшей перспективе отменить экзамены в школах невозможно. Как пояснили в ведомстве, далеко не все компании могут тестировать потенциального сотрудника при приеме на работу, не беря в расчет наличие у него аттестата или диплома.