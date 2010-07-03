Названы самые популярные ошибки "Тотального диктанта" в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Участники "Тотального диктанта" в Москве чаще всего сталкивались с проблемами написания "обаяние" и "обоняние". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сопредседателя экспертной комиссии образовательной акции Владимира Пахомова.

Пахомов заявил, что чаще всего также наблюдались ошибки при написании словосочетания "Василисин муж", отметив, что зачастую участники писали его с маленькой буквы.

Он также рассказал про интересный случай, когда участники в некоторых работах писали, что "Васька Пепел поймал не леща, а клеща", или приводили события не к "трагической", а к "тропической" развязке.

Помимо этого, участники допускали ошибку в написании слова "земля". "В тексте у этого слова не было высокого смысла, там не было астрономического термина, поэтому ее надо было писать с маленькой буквы, а не с большой", – отметил сопредседатель экспертной комиссии.

Для проведения диктанта 13 апреля в столице было открыто более 80 площадок в каждом административном округе. Диктант по русскому языку написали в вузах, школах, роддоме, отделениях полиции и даже в троллейбусе и трамвае.

Одной из главных площадок стала станция "Деловой центр" Солнцевской линии метро. Знание русского языка там проверили около 150 участников. Они написали текст под диктовку спортивного комментатора Василия Уткина.

Принять участие в диктанте решили тысячи человек из 80 стран. Чтецами в этом году стали телеведущий Владимир Познер, комментатор Василий Уткин, певица Диана Арбенина, ведущий Москвы 24 Андрей Эйхфус и другие известные люди.

"Тотальный диктант" впервые провели в 2004 году в Новосибирске. Тогда его написали 250 человек. С тех пор он стал ежегодным. Авторами текстов выступали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, а также Алексей Иванов и Леонид Юзефович.