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Культура

10 апреля, 15:57

Павел Басинский: "Для "Тотального диктанта" написал детективные тексты"

культура weekend

13 апреля в 80 странах пройдет "Тотальный диктант". В этом году автором текстов (их четыре – для разных часовых поясов) стал писатель Павел Басинский. Узнали, какие трудности ждут участников.

Фото: Павел Басинский/Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кто выбирал темы для текстов?

Я сразу договорился с организаторами, что диктанты будут детективного характера. Это четыре эссе-расследования по известным сюжетам русской литературы: "Моцарт и Сальери" Пушкина, "Мертвые души" Гоголя, "На дне" Горького и "История зеленой палочки" из детства Льва Толстого. Эссе связаны между собой, это станет заметно, когда они появятся на сайте "Тотального диктанта". Их будут диктовать в разных часовых поясах – от Владивостока до Америки.

Меня спрашивают, почему не Набоков, Бунин. Потому что диктант пишут люди разных возрастов, социальных положений, люди, далекие от литературы. Я взял достаточно известные сюжеты. Все знают, что Сальери у Пушкина убивает Моцарта, что Чичиков покупал мертвые души, пьеса "На дне" тоже достаточно популярна во всем мире. А "История зеленой палочки" интересна и для взрослых, и для детей – старший брат Толстого Николенька в детстве якобы написал рецепт человеческого счастья на зеленой палочке и закопал ее в лесу в Ясной Поляне. На этом месте похоронен Толстой согласно его завещанию. Была ли действительно эта палочка, никто не знает.

Автору указывают, какие трудности должны быть в диктанте?

Да, ведь главное – проверка грамотности, а мое художественное самовыражение – это бонус. Все тексты примерно одинаковой сложности и объема – 270 слов, в каждом есть простые и сложные предложения, разные грамматические и орфографические трудности. Диктанты дорабатывали вместе со специалистами, так что они довольно сложные, не как в школе.

Фото: Анна Ненашева / Тотальный диктант

Трудно писать такие тексты?

Трудно, потому что чувствуешь большую ответственность. В прошлом году участие в диктанте приняли 200 тысяч человек, в этом году будет еще больше – акция набирает обороты. Надо писать просто, доходчиво, с другой стороны, хотелось, чтобы было интересно людям, чтобы потом они могли задуматься над смыслом текстов.

Сами вы писали "Тотальный диктант"?

Нет, и, честно говоря, жалею об этом. Я грамотный, пишу нормально, но одну-две ошибки точно бы допустил – в школе был хорошистом по русскому языку.

Читаете свой текст в день диктанта?

Буду в Таллине – в этом году город выбрали столицей "Тотального диктанта". По традиции, там текст читает автор.

Акция помогает людям стать более грамотными?

Грамотность падает страшным образом, люди чувствуют это и стремятся стать грамотными. Каждый год популярность диктанта растет, как снежный ком. В этом году примут участие более 80 стран.

"Тотальный диктант" впервые провели в 2004 году в Новосибирске. С тех пор он стал ежегодным. Авторами текстов выступали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, а также Алексей Иванов и Леонид Юзефович.

По оценкам, 13 апреля в акции примут участие свыше 250 тысяч человек. В России диктант напишут в 772 населенных пунктах.

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