"Тотальный диктант" прочитают Диана Арбенина, Станислав Черчесов и другие звезды
Тотальный диктант проходит в России и за рубежом. В этом году к акции впервые присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Перу и Мьянма.
В этом году автором текста стал писатель Павел Басинский. Диктант стартует в 14:00 по московскому времени. Его добровольно напишет четверть миллиона человек, а диктовать его по традиции будут звезды телевидения, театра, кино и спорта.
Лидером по числу площадок снова стала Москва. В столице откроют более 80 площадок в каждом административном округе. Диктант по русскому языку напишут в вузах, школах, роддоме, отделении полиции и даже в троллейбусе и трамвае.
Одной из площадок стала станция "Деловой центр" Солнцевской линии метро. Знание русского языка здесь проверят около 150 участников. Они напишут текст под диктовку спортивного комментатора Василия Уткина.
3 апреля Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в "Тотальном диктанте". Мэр посоветовал горожанам сходить на занятие курсов "Русский по пятницам" в Высшей школе экономики. Он также отметил, что написать диктант можно и онлайн на сайте totaldict.ru в ходе трансляции.
"Тотальный диктант" впервые провели в 2004 году в Новосибирске. Тогда его написали 250 человек. С тех пор он стал ежегодным. Авторами текстов выступали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, а также Алексей Иванов и Леонид Юзефович.
По оценкам, 13 апреля в акции примут участие свыше 250 тысяч человек. В России диктант напишут в 772 населенных пунктах.
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