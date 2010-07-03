"Тотальный диктант" в метро пройдет на станции "Деловой центр"

"Тотальный диктант" проведут на неиспользуемой станции "Деловой центр" Солнцевской линии метро. Текст диктанта там прочтет спортивный комментатор Василий Уткин. На движение поездов подземки это мероприятие никак не повлияет, заверили в пресс-службе метрополитена.
Как рассказали в пресс-службе, "Московский метрополитен присоединится к "Тотальному диктанту" 13 апреля". Всех, кто хочет проверить свою грамотность, пригласили на станцию "Деловой центр" Солнцевской линии. "Сейчас эта станция закрыта для пассажиров и поезда здесь не курсируют", − пояснили представители подземки Агентству "Москва". По их словам, просторный зал станции отличается превосходной акустикой и поэтому именно его выбрали местом для проведения диктанта.
Желающим написать диктант в метро напомнили, что для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте "Тотального диктанта" и выбрать в качестве площадки Московский метрополитен.
3 апреля Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в "Тотальном диктанте". Мэр посоветовал горожанам сходить на занятие курсов "Русский по пятницам" в Высшей школе экономики. Он также отметил, что написать диктант можно и онлайн на сайте totaldict.ru в ходе трансляции.
"Тотальный диктант" впервые провели в 2004 году в Новосибирске. С тех пор он стал ежегодным. Авторами текстов выступали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, а также Алексей Иванов и Леонид Юзефович.
По оценкам, 13 апреля в акции примут участие свыше 250 тысяч человек. В России диктант напишут в 772 населенных пунктах. В этом году автором текста "Тотального диктанта" стал писатель Павел Басинский.
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