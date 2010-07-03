Собянин пригласил москвичей на "Тотальный диктант"

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Сергей Собянин пригласил москвичей поучаствовать в "Тотальном диктанте". Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.

Собянин напомнил, что "Тотальный диктант" пройдет 13 апреля, а регистрация участников уже открыта. "Его, кстати, можно написать онлайн на сайте totaldict.ru в ходе трансляции", − отметил мэр. Чтобы подготовиться к диктанту, он посоветовал горожанам сходить на занятие курсов "Русский по пятницам" в Высшей школе экономики.

Открылась регистрация на участие в "Тотальном диктанте", который пройдет 13 апреля. Его, кстати, можно написать онлайн на сайте https://t.co/SbbUA9vukO в ходе трансляции. Ну а на этой неделе можно подготовиться - сходить на занятие курсов "Русский по пятницам" в #ВШЭ. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 3 апреля 2019 г.



"Тотальный диктант" впервые провели в 2004 году в Новосибирске. С тех пор он стал ежегодным. Авторами текстов выступали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, а также Алексей Иванов и Леонид Юзефович.

По оценкам, 13 апреля в акции примут участие свыше 250 тысяч человек. В России диктант напишут в 772 населенных пунктах. В этом году автором текста "Тотального диктанта" стал писатель Павел Басинский.