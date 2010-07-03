Собянин пригласил москвичей на "Тотальный диктант"

Сергей Собянин пригласил москвичей поучаствовать в "Тотальном диктанте". Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.
Собянин напомнил, что "Тотальный диктант" пройдет 13 апреля, а регистрация участников уже открыта. "Его, кстати, можно написать онлайн на сайте totaldict.ru в ходе трансляции", − отметил мэр. Чтобы подготовиться к диктанту, он посоветовал горожанам сходить на занятие курсов "Русский по пятницам" в Высшей школе экономики.
Открылась регистрация на участие в "Тотальном диктанте", который пройдет 13 апреля. Его, кстати, можно написать онлайн на сайте https://t.co/SbbUA9vukO в ходе трансляции. Ну а на этой неделе можно подготовиться - сходить на занятие курсов "Русский по пятницам" в #ВШЭ.
"Тотальный диктант" впервые провели в 2004 году в Новосибирске. С тех пор он стал ежегодным. Авторами текстов выступали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, а также Алексей Иванов и Леонид Юзефович.
По оценкам, 13 апреля в акции примут участие свыше 250 тысяч человек. В России диктант напишут в 772 населенных пунктах. В этом году автором текста "Тотального диктанта" стал писатель Павел Басинский.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.