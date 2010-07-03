Макаревич рассказал о своих ожиданиях от уровня грамотности россиян

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который 13 апреля будет зачитывать в Новосибирске текст "Тотального диктанта", рассказал Москве 24 о своих ожиданиях от мероприятия. По словам музыканта, он пока еще не ознакомился с материалом.
"Я буду читать текст с листа, так что мне необязательно знать его наизусть", – объяснил он.
При этом Макаревич добавил, что "уровень грамотности на планете сегодня чудовищный. Наше население исключением не является". Он также пояснил, чего ждет от результатов диктанта.
Я жду анализа этой ситуации. Вскрытие покажет.
Андрей Макаревич
музыкант, лидер группы "Машина времени"
13 апреля состоится "Тотальный диктант" – ежегодное образовательное мероприятие, которое проходит с 2004 года в России и других странах. Написать диктант и проверить знания родного языка могут все желающие. Каждый год автором текста становится популярный писатель или журналист. Читают его на самых разных площадках актеры, музыканты и другие известные люди.
По предварительным оценкам, в 2019 году в акции примут участие свыше 250 тысяч человек. В России диктант напишут в 772 населенных пунктах. На этот раз автором текста "Тотального диктанта" стал писатель Павел Басинский.
Сергей Собянин пригласил москвичей поучаствовать в "Тотальном диктанте". Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.
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