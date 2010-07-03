Макаревич рассказал о своих ожиданиях от уровня грамотности россиян

Фото: Москва 24

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который 13 апреля будет зачитывать в Новосибирске текст "Тотального диктанта", рассказал Москве 24 о своих ожиданиях от мероприятия. По словам музыканта, он пока еще не ознакомился с материалом.

"Я буду читать текст с листа, так что мне необязательно знать его наизусть", – объяснил он.

При этом Макаревич добавил, что "уровень грамотности на планете сегодня чудовищный. Наше население исключением не является". Он также пояснил, чего ждет от результатов диктанта.



Андрей Макаревич музыкант, лидер группы "Машина времени" Я жду анализа этой ситуации. Вскрытие покажет.



13 апреля состоится "Тотальный диктант" – ежегодное образовательное мероприятие, которое проходит с 2004 года в России и других странах. Написать диктант и проверить знания родного языка могут все желающие. Каждый год автором текста становится популярный писатель или журналист. Читают его на самых разных площадках актеры, музыканты и другие известные люди.

По предварительным оценкам, в 2019 году в акции примут участие свыше 250 тысяч человек. В России диктант напишут в 772 населенных пунктах. На этот раз автором текста "Тотального диктанта" стал писатель Павел Басинский.

Сергей Собянин пригласил москвичей поучаствовать в "Тотальном диктанте". Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.



Ксения Руденко