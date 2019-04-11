Москва онлайн покажет, как Алексей Кортнев проводит "Тотальный диктант"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

13 апреля в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев прочитает "Тотальный диктант". В этом году автором текста стал писатель и журналист Павел Басинский.

Наши читатели также смогут написать диктант! Чтобы принять участие онлайн, перейдите по ссылке.

Тотальный диктант – ежегодное образовательное мероприятие, которое проходит с 2004 года в России и других странах в один и тот же день и одно и то же время. Написать диктант и проверить знания родного языка могут все желающие. Каждый год автором текста становится популярный писатель или журналист. Читают его на самых разных городских площадках актеры, музыканты и другие известные люди.

Смотрите трансляцию 13 апреля в 14:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.