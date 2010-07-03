Три столичных вокзала предоставят площадки для Географического диктанта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажиры Курского, Казанского и Ярославского вокзалов в Москве смогут 27 октября принять участие в Географическом диктанте – 2019, сообщает пресс-служба РЖД.

Официальными площадками для его проведения станут залы повышенной комфортности на вокзалах, а также три скоростных поезда "Стриж" №703 Нижний Новгород – Москва, №704 Москва – Нижний Новгород и №13 Москва – Берлин.

Акция пройдет с 12:00 до 13:00. Участникам предстоит выполнить задания, в которых будут вопросы как базового уровня, так и направленные на образное мышление, системную логику и эрудицию.

Работы, выполненные на специальных индивидуальных бланках, передадут на проверку экспертам. Узнать свои результаты пассажиры смогут на сайте "Географического диктанта" после 29 ноября.

Акция "Географический диктант" пройдет в Институте естествознания и спортивных технологий Московского городского педагогического университета (МГПУ). Организатором мероприятия является Русское географическое общество.

Для участия нужна регистрация.