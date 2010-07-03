Победители "Диктанта Победы" получат льготы при поступлении в вузы

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Победители "Диктанта Победы" получат дополнительные льготы при поступлении в вузы, передают Дни.ру.

Отмечается, что результаты "Диктанта Победы" будут внесены в личное портфолио абитуриента, которое они предоставляют при поступлении в высшие учебные заведения. Итоги диктанта дадут дополнительный показатель грамотности и знаний поступающего.

В свою очередь, замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев выразил надежду, что дополнительные льготы будут стимулировать старшеклассников участвовать в подобных проектах. "Мы поддерживаем формат "Единой России", готовы в следующем году участвовать в таком проекте", – подчеркнул он.

С инициативой о льготах депутаты от "Единой России" обратились в министерство науки и высшего образования. В Рособрнадзоре уже поддержали инициативу партийцев.

Всероссийский исторический диктант, посвященный событиям Великой Отечественной войны, прошел 7 мая. В "Диктанте Победы" приняли участие около 100 тысяч человек.

Сам диктант состоял из 20 вопросов на знание фактов Великой Отечественной войны, оформлен он был в виде теста. Пройти тест на знание ВОВ могли во всех субъектах Российской Федерации и 22 зарубежных государствах.

Инициаторами проведения "Диктанта Победы" стали партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов и Всероссийская организация "Волонтеры Победы".

