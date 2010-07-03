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12:40

Победителей "Диктанта Победы" пригласят на парад на Красной площади в мае 2020 года

общество праздники 9 Мая

12:40

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Фото: Москва 24

Победителей "Диктанта Победы" пригласят на парад на Красной площади в мае 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

"7 мая состоится Всероссийский исторический диктант, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Центральной площадкой "Диктанта Победы" станет Музей Победы на Поклонной горе", – отмечают в пресс-службе.

Сам диктант состоит из 20 вопросов на знание фактов Великой Отечественной войны, оформлен он в виде теста. Уточняется, что пройти тест на знание ВОВ смогут во всех субъектах Российской Федерации и 22 зарубежных государствах.

Всего для проведения диктанта организовано более тысячи региональных площадок. Кроме этого, продемонстрировать свои знания можно будет также на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф.

Инициаторами проведения "Диктанта Победы" стали партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов и Всероссийская организация "Волонтеры Победы". Итоги диктанта планируют огласить 12 июня.

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