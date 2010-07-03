Всеобщий музыкальный диктант примут пять площадок Москвы

Руководитель проекта "Всеобщий музыкальный диктант" Александр Алейников сообщил, что акция пройдет в России во второй раз 19 октября, передает ТАСС.
"На данный момент свое участие подтвердили 86 площадок, но география будет расширяться. Так же, как и в прошлом году, сделаем интернет-трансляцию с главной площадки. Единственное ограничение – написанные онлайн-работы не будут проверены педагогами", – рассказал Алейников.
В столице поучаствовать в диктанте можно будет на пяти площадках – это Московская консерватория, Московская школа кино, РАМ имени Гнесиных, колледж имени Шопена и детская школа искусств имени Рубинштейна.
Также в акции будут участвовать многие другие регионы, в частности, Ленинградская, Воронежская, Калужская, Кемеровская и Нижегородская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Чувашия. Организаторы подготовили десять вариантов диктанта с разным количеством голосов и варьирующейся сложностью. Вместе с тем от оценивания можно будет вовсе отказаться, чтобы просто узнать ошибки.
Впервые Всеобщий музыкальный диктант прошел в России в 2018 году на 28 площадках в 20 городах. В акции поучаствовали более тысячи человек, 301 из них получил "отлично".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.