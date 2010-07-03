Всеобщий музыкальный диктант примут пять площадок Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Руководитель проекта "Всеобщий музыкальный диктант" Александр Алейников сообщил, что акция пройдет в России во второй раз 19 октября, передает ТАСС.

"На данный момент свое участие подтвердили 86 площадок, но география будет расширяться. Так же, как и в прошлом году, сделаем интернет-трансляцию с главной площадки. Единственное ограничение – написанные онлайн-работы не будут проверены педагогами", – рассказал Алейников.

В столице поучаствовать в диктанте можно будет на пяти площадках – это Московская консерватория, Московская школа кино, РАМ имени Гнесиных, колледж имени Шопена и детская школа искусств имени Рубинштейна.

Также в акции будут участвовать многие другие регионы, в частности, Ленинградская, Воронежская, Калужская, Кемеровская и Нижегородская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Чувашия. Организаторы подготовили десять вариантов диктанта с разным количеством голосов и варьирующейся сложностью. Вместе с тем от оценивания можно будет вовсе отказаться, чтобы просто узнать ошибки.

Впервые Всеобщий музыкальный диктант прошел в России в 2018 году на 28 площадках в 20 городах. В акции поучаствовали более тысячи человек, 301 из них получил "отлично".