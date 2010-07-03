Труппа Большого театра сыграла 660 спектаклей в 2018 году

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что в прошлом году труппа сыграла 660 спектаклей, которые посетили 566 тысяч зрителей. Его слова приводит Агентство "Москва".
"Показатели рабочие, нормальные. Также могу сказать и по 2019 году: то, что касается и количества спектаклей, и зрителей, и сборов, – все показатели выполнены", – отметил Урин.
С началом 244 сезона труппу Большого театра поздравила вице-премьер правительства России Ольга Голодец.
"Большой театр был, есть и будет главным театром, национальным символом России. И каждый сезон он счетный, все, что вы успеете сделать в этом сезоне, войдет в историю, как входило все предыдущие 243 сезона", – подчеркнула вице-премьер. Она также выразила надежду на то, что постановки нового сезона обогатят наследие музыкального и хореографического искусства.
Ранее сообщалось, что в столице с 16 по 21 сентября пройдет фестиваль "Театральный москвич", в рамках которого организуют тематические выставки и встречи. На фестивале состоятся семинары и мастер-классы от ведущих педагогов профильных вузов столицы, художественных руководителей мастерских и студий, а также актеров театра и кино. Мероприятия примет культурный центр "Москвич".
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