Труппа Большого театра сыграла 660 спектаклей в 2018 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что в прошлом году труппа сыграла 660 спектаклей, которые посетили 566 тысяч зрителей. Его слова приводит Агентство "Москва".

"Показатели рабочие, нормальные. Также могу сказать и по 2019 году: то, что касается и количества спектаклей, и зрителей, и сборов, – все показатели выполнены", – отметил Урин.

С началом 244 сезона труппу Большого театра поздравила вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

"Большой театр был, есть и будет главным театром, национальным символом России. И каждый сезон он счетный, все, что вы успеете сделать в этом сезоне, войдет в историю, как входило все предыдущие 243 сезона", – подчеркнула вице-премьер. Она также выразила надежду на то, что постановки нового сезона обогатят наследие музыкального и хореографического искусства.

Ранее сообщалось, что в столице с 16 по 21 сентября пройдет фестиваль "Театральный москвич", в рамках которого организуют тематические выставки и встречи. На фестивале состоятся семинары и мастер-классы от ведущих педагогов профильных вузов столицы, художественных руководителей мастерских и студий, а также актеров театра и кино. Мероприятия примет культурный центр "Москвич".