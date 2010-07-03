В театральном квартале установят уникальные фонари

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около Московского театра Олега Табакова начали устанавливать уникальные фонари, изготовленные по заказу для улиц и переулков, расположенных по соседству с "Табакеркой".

Эти фонари уже установлены на улице Чаплыгина, скоро появятся на улице Жуковского, Большом и Малом Харитоньевских, Большом и Малом Козловских переулках, в переулке Огородная Слобода.

В этом районе появится 180 таких фонарей.

"В этом районе удивительным образом переплелись история и современность: невысокая застройка, близость старинных бульваров и Чистых прудов с их неторопливым спокойствием с одной стороны, с другой – деловое, шумное, многолюдное Садовое кольцо. Кроме того, здесь находятся знаменитый "Современник", любимые москвичами и гостями столицы Театр и Московская театральная школа Олега Табакова, театр Et Cetera и детский музыкальный театр "Экспромт". По предложению артистов и местных жителей, здесь создается театральный квартал – место, где комфортно и тем, кто здесь живет, и тем, кто пришел в театр. Фонари должны были соответствовать общей атмосфере этого уникального московского района", – сообщил департамент капремонта.

Будут установлены изящные фонари высотой около пяти метров. При их создании использовалась осветительная система "Люцерна" (светильники на литой круглой чугунной опоре). Тумбы опор освещения украшены декоративными канавками, бороздками, узорами.

В фонарях использованы светодиодные элементы разного оттенка света.

Весной 2019 года началось благоустройство улиц и переулков, входящих в состав театрального квартала. С 1 августа работы проводятся в 10 прилегающих дворах.

