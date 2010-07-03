Фестиваль "Театральный москвич" пройдет в столице с 16 по 21 сентября

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице с 16 по 21 сентября будет проходить фестиваль "Театральный москвич", в рамках которого организуют тематические выставки и встречи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.
Фестиваль пройдет в культурном центре "Москвич".
"Фестиваль призван способствовать обмену опытом работы по разным направлениям и стилям театрального искусства, выявлению и признанию талантливой творческой аудитории, формированию партнерских отношений в реализации совместных творческих проектов, созданию условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства", – говорится в сообщении.
Как отмечается, на фестивале пройдут семинары и мастер-классы от ведущих педагогов профильных вузов столицы, художественных руководителей мастерских и студий, актеров театра и кино и многих других.
Ранее стало известно, что с 16 сентября по 11 ноября в Москве при поддержке Фонда президентских грантов состоится IV фестиваль "Видеть музыку". Он объединит в своей афише 40 спектаклей 30 российских музыкальных театров и станет самым представительным и масштабным смотром отечественной музыкальной сцены.
Спектакли пройдут на сценах всех музыкальных театров Москвы в течении двух месяцев. Откроется фестиваль 16 сентября мюзиклом "Белый клык" на музыку Анастасии Беспаловой и либретто Льва Яковлева в постановке Санкт-Петербургского музыкального театра "Зазеркалье" на сцене РАМТа. Это современная динамичная интерпретация повести Джека Лондона соединяет академическую музыкальную стилистику, этномузыку и эффектную сценографию бродвейских мюзиклов.
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