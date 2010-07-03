Фестиваль "Яркие люди" пройдет в столице

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном парке искусств "Музеон" с 31 августа по 1 сентября будет проходить фестиваль "Яркие люди". Посетителей ждут "театральные эксперименты, футуристические арт-объекты и отличная музыка", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Уже в седьмой раз масштабная творческая лаборатория под открытым небом соберет новаторов в сфере искусства и объединит самые прогрессивные направления городской культуры", – говорится в сообщении.
Москвичи и гости города услышат Pompeya, Eighteen, Tesla Boy и других исполнителей. Также в дни фестиваля в "Музеоне" соберутся столичные художники, дизайнеры, режиссеры и хореографы. Посетителям представят культурные проекты в области Fashion, Visual art, Performing art, Contemporary dance & Sound design.
Ведущие уличные театры будут выступать на набережной парка в зоне Performing art. Также будут представлены перформансы российских художников.
Также в столице с 31 августа по 1 сентября на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ пройдет фестиваль "PROлето". По инициативе Российского союза молодежи в субботу с 14:00 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова состоится большой праздничный концерт с участием популярных исполнителей российской эстрады, а с 19:00 до 23:00 перед главным входом на ВДНХ пройдет финальный концерт фестиваля, на котором выступят артисты, выбранные участниками проекта "Активный гражданин".
Читайте также
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: