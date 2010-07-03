Фестиваль "Яркие люди" пройдет в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном парке искусств "Музеон" с 31 августа по 1 сентября будет проходить фестиваль "Яркие люди". Посетителей ждут "театральные эксперименты, футуристические арт-объекты и отличная музыка", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Уже в седьмой раз масштабная творческая лаборатория под открытым небом соберет новаторов в сфере искусства и объединит самые прогрессивные направления городской культуры", – говорится в сообщении.

Москвичи и гости города услышат Pompeya, Eighteen, Tesla Boy и других исполнителей. Также в дни фестиваля в "Музеоне" соберутся столичные художники, дизайнеры, режиссеры и хореографы. Посетителям представят культурные проекты в области Fashion, Visual art, Performing art, Contemporary dance & Sound design.

Ведущие уличные театры будут выступать на набережной парка в зоне Performing art. Также будут представлены перформансы российских художников.

Также в столице с 31 августа по 1 сентября на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ пройдет фестиваль "PROлето". По инициативе Российского союза молодежи в субботу с 14:00 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова состоится большой праздничный концерт с участием популярных исполнителей российской эстрады, а с 19:00 до 23:00 перед главным входом на ВДНХ пройдет финальный концерт фестиваля, на котором выступят артисты, выбранные участниками проекта "Активный гражданин".

