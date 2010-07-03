Фестиваль "PROлето" стартует 31 августа на проспекте Сахарова и ВДНХ

16:39
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С 31 августа по 1 сентября на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ пройдет фестиваль "PROлето". Решение об этом было принято по итогам заседания президиума правительства города под председательством Сергея Собянина.
По инициативе Российского союза молодежи в субботу с 14:00 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова состоится большой праздничный концерт с участием популярных исполнителей российской эстрады, а с 19:00 до 23:00 перед главным входом на ВДНХ пройдет финальный концерт фестиваля, на котором выступят артисты, выбранные участниками проекта "Активный гражданин".
Кроме того, на ВДНХ состоится фестиваль "Ритм моего города", а также пройдет международный фестиваль Rukami. В Зеленом театре гости смогут послушать рок-оперу "Юнона и Авось".
В Парке Горького 31 августа пройдут Кубок Президента по гребле на байдарках и каноэ и первый чемпионат мира по гонкам с препятствиями в формате Ninja OCR "Арена героев".
В Музеоне с 31 августа по 1 сентября заработает творческая лаборатория под открытым небом "Яркие люди", в которой примут участие актеры, художники, дизайнеры и музыканты.
Кроме того, в субботу в столичных парках выступят участники фестиваля "Спасская башня".
С 29 августа по 8 сентября в "Царицыне" будет проходить фестиваль исторических садов, в "Кузьминках" с 30 августа по 1 сентября пройдет фермерский фестиваль "У НАС ФЕСТ!". Также различные мероприятия будут проходить в Измайловском парке, Саду имени Баумана, "Сокольниках", парке "Красная Пресня".
На 24 городских площадках фестиваля "Цветочный джем" будут организованы специальные проекты.
Сады фестиваля "Цветочный джем" будут радовать москвичей до середины октября
Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в Москве в третий раз. С июня на улицах, площадях и бульварах столицы появилось 42 дизайнерских выставочных сада. Их создали ведущие ландшафтные дизайнеры из 11 стран мира, используя 200 тысяч живых растений. Победителей конкурса объявят в День города.
Основная программа фестиваля стартовала 22 августа на 58 площадках и продлится до 8 сентября. Сады же могут оставить и после завершения фестиваля при хорошей погоде.
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