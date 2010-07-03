Дни кукольных театров начались в рамках фестиваля "Цветочный джем"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дни кукольных театров пройдут на фестивале "Цветочный джем" в эти выходные, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Организатором специального проекта стал крупнейший театральный фестиваль России "Золотая маска".

Всего зрители увидят 24 постановки девяти региональных кукольных театров: из Екатеринбурга, Рязани, Нижневартовска, Хакасии, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила и Ульяновска. Столицу представят театр кукол "Котофей" и творческое объединение "Таратумб".

Спектакли состоятся на шести окружных площадках. Екатеринбургский театр кукол привез на фестиваль спектакль "Апельсиновые сказки", увидеть постановку можно будет на Ореховом бульваре и на бульваре Дмитрия Донского. Этот же театр представит спектакль "Василиса Прекрасная".

Два спектакля привезли артисты рязанского государственного областного театра кукол. Зрителей ожидает встреча с героями сказки "Красная Шапочка". Посетителям также покажут спектакль "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" по мотивам произведения Александра Пушкина.

Интерактивный и веселый спектакль с элементами клоунады "Муха-цокотуха" организовал нижневартовский театр кукол "Барабашка". Нижнетагильский театр кукол покажет свою версию сказки "Дюймовочка". А артисты театра Karlsson Haus из Санкт-Петербурга запланировали спектакль "Карлик Нос".

На Профсоюзной улице можно будет посмотреть интерактивную постановку "Вот такая чепуха" от московского театра кукол "Котофей". На сцене оживут герои стихотворений Чуковского и Мухи.

Фестиваль "Цветочный джем" проходит в Москве в третий раз. Он развернулся на 58 площадках города, посетить его можно до 8 сентября.

В последний день фестиваля праздничные мероприятия состоятся более чем на 1500 площадках. Праздник завершит конкурс "Цветники на окружных площадках", который охватит 1475 адресов по всей Москве.