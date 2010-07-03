Дни кукольных театров начались в рамках фестиваля "Цветочный джем"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дни кукольных театров пройдут на фестивале "Цветочный джем" в эти выходные, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Организатором специального проекта стал крупнейший театральный фестиваль России "Золотая маска".
Всего зрители увидят 24 постановки девяти региональных кукольных театров: из Екатеринбурга, Рязани, Нижневартовска, Хакасии, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила и Ульяновска. Столицу представят театр кукол "Котофей" и творческое объединение "Таратумб".
Спектакли состоятся на шести окружных площадках. Екатеринбургский театр кукол привез на фестиваль спектакль "Апельсиновые сказки", увидеть постановку можно будет на Ореховом бульваре и на бульваре Дмитрия Донского. Этот же театр представит спектакль "Василиса Прекрасная".
Два спектакля привезли артисты рязанского государственного областного театра кукол. Зрителей ожидает встреча с героями сказки "Красная Шапочка". Посетителям также покажут спектакль "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" по мотивам произведения Александра Пушкина.
Интерактивный и веселый спектакль с элементами клоунады "Муха-цокотуха" организовал нижневартовский театр кукол "Барабашка". Нижнетагильский театр кукол покажет свою версию сказки "Дюймовочка". А артисты театра Karlsson Haus из Санкт-Петербурга запланировали спектакль "Карлик Нос".
На Профсоюзной улице можно будет посмотреть интерактивную постановку "Вот такая чепуха" от московского театра кукол "Котофей". На сцене оживут герои стихотворений Чуковского и Мухи.
Фестиваль "Цветочный джем" проходит в Москве в третий раз. Он развернулся на 58 площадках города, посетить его можно до 8 сентября.
В последний день фестиваля праздничные мероприятия состоятся более чем на 1500 площадках. Праздник завершит конкурс "Цветники на окружных площадках", который охватит 1475 адресов по всей Москве.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: