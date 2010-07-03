В Москве открылись четыре новых парка "Цветочного джема"

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Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
Участники фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем" создали четыре всесезонных парка в спальных районах столицы. Новые парки появились на фестивальных площадках на улицах Перерва, Святоозерской и Митинской и на площади Славы. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Все садовые композиции выдержаны в разных стилях. В частности, парк "Серпантин" на улице Перерва воплощает идею английского художника XVIII века Уильяма Хогарта о волнообразной "Линии красоты". Его украшают более десяти тысяч цветов и кустарников, типичных для средней полосы России. Вечнозеленый покров из тенелюбивых растений будет радовать посетителей начиная с ранней весны, как только растает снег. Автором концепции парка стал известный британский ландшафтный дизайнер Мэтью Чайлдс, многократный победитель престижных садовых выставок.
Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
Парк "Феникс" на Святоозерской улице напоминает о загадочных лесах из русских сказок. Он был создан по проекту Джеймса Бассона – ландшафтного дизайнера с мировым именем, которого вдохновили иллюстрации Ивана Билибина. В основе концепции – "Сказка об Иване-царевиче и Сером волке". В своем саду Бассон использовал крупные лиственные и хвойные деревья не младше 20 лет, а также характерные русской садовой культуры кусты сирени и шиповника.
В облике парка на площади Славы дизайнер из Швеции Питер Корн решил продемонстрировать новаторский подход к высадке растений, который он разработал сам. Корн высаживает не рассаду или саженцы, а корни растений прямо в песок. Растения вынуждены развиваться в спартанских условиях и в результате становятся очень жизнеспособными и устойчивыми, пояснил дизайнер.
Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
Парк на Митинской улице отсылает к шедеврам столичной архитектуры. Ландшафтный дизайнер из Великобритании Энди Стеджен решил объединить традиционные материалы и современный дизайн. В своем проекте он обыгрывает типичный для Москвы холмистый рельеф и кольцевую планировку города. Сад украшают характерные для московских скверов сирень, спирея, а также массивы молодого березняка.
Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в городе в третий раз. С 20 июня на улицах, площадях и бульварах столицы появились 42 дизайнерских выставочных сада. Их создали ведущие ландшафтные дизайнеры из 11 стран мира. Для воплощения своих идей они использовали 200 тысяч живых растений. Победителей ландшафтного конкурса объявят в День города. Основная программа фестиваля пройдет с 23 августа по 8 сентября. Гостей "Цветочного джема" ждут спектакли, мастер-классы, экскурсии и концерты.
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