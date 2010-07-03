Участники фестиваля "Цветочный Джем" создадут любительский цветник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Открыта регистрация на конкурс любительских цветников в рамках международного фестиваля "Цветочный джем", сообщили организаторы.

Заявки на участие могут подать не только москвичи, но и жители других регионов. Конкурс пройдет 8 сентября. В столице появятся 15 тысяч цветников, на которых горожане высадят 530 тысяч растений. Зарегистрироваться можно на сайте. Нужно указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, округ и район, где планируется создать цветник.

Новинка любительских состязаний этого года заключается в том, что конкурс проведут два раза – утром и вечером. Такой формат выбран для удобства участников.

Зарегистрировавшиеся участники должны прийти на площадку без опозданий: с 10.00 до 10.30 для участия в утреннем конкурсе. С 15.00 до 15.30 для участия в вечернем. Стать участником конкурса можно будет и непосредственно на площадке, но только при наличии свободных мест.

Организаторы бесплатно предоставляют не только растительный материал и необходимые инструменты, но и помощь профессиональных садовников. Создать клумбы можно будет из георгинов, шалфея, овсяницы, бегонии, хризантем, газании и др. Все цветы выращены в подмосковных питомниках.

Лучшие цветники будут выбирать сами участники состязания, отдавая голоса за лучшие проекты на своей площадке.

Международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в Москве уже в третий раз. С 20 июня жители и гости города могут полюбоваться садами, созданными ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира. Автором понадобилось 200 тысяч живых растений.

С 23 августа по 8 сентября всех желающих приглашают на мастер-классы, концерты и экскурсии.

