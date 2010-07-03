Участники фестиваля "Цветочный Джем" создадут любительский цветник

16:02
16:02
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Открыта регистрация на конкурс любительских цветников в рамках международного фестиваля "Цветочный джем", сообщили организаторы.
Заявки на участие могут подать не только москвичи, но и жители других регионов. Конкурс пройдет 8 сентября. В столице появятся 15 тысяч цветников, на которых горожане высадят 530 тысяч растений. Зарегистрироваться можно на сайте. Нужно указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, округ и район, где планируется создать цветник.
Новинка любительских состязаний этого года заключается в том, что конкурс проведут два раза – утром и вечером. Такой формат выбран для удобства участников.
Зарегистрировавшиеся участники должны прийти на площадку без опозданий: с 10.00 до 10.30 для участия в утреннем конкурсе. С 15.00 до 15.30 для участия в вечернем. Стать участником конкурса можно будет и непосредственно на площадке, но только при наличии свободных мест.
Организаторы бесплатно предоставляют не только растительный материал и необходимые инструменты, но и помощь профессиональных садовников. Создать клумбы можно будет из георгинов, шалфея, овсяницы, бегонии, хризантем, газании и др. Все цветы выращены в подмосковных питомниках.
Лучшие цветники будут выбирать сами участники состязания, отдавая голоса за лучшие проекты на своей площадке.
Международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в Москве уже в третий раз. С 20 июня жители и гости города могут полюбоваться садами, созданными ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира. Автором понадобилось 200 тысяч живых растений.
С 23 августа по 8 сентября всех желающих приглашают на мастер-классы, концерты и экскурсии.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: