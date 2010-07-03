В московских летних садах расцвели лиатрис, гортензия и эхинацея

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Фото пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
Сады фестиваля "Цветочный Джем", украсившие улицы и площади Москвы, меняют цвет и форму. Они заметно разрослись, а в середине июля там расцвели лиатрисы, гортензии, эхинацеи, гейхеры и другие сезонные растения. Об этом сообщили в оргкомитете "Московских сезонов".
В августе и сентябре облик ландшафтных проектов – их краски и объем – вновь изменится. Организаторы назвали "непрерывность цветения и постоянную декоративность" ключевыми условиями конкурса в этом году. "Сады спроектированы участниками конкурса таким образом, чтобы растения цвели и достигали пика декоративности в разное время", – пояснили они. Кроме того, отметили в "Московских сезонах", сады могут постоянно обновляться, так как их авторы использовали кусты и многолетники с коротким периодом цветения.
В частности, в саду "Выше крыши" на Арбате зацвела ворсянка, а в саду Kandin-skyline на площади Юности в Зеленограде раскрываются полевые цветы, метельчатые гортензии и эхинацеи всевозможных сортов и цветов. В "Красном саду" у станции метро "Баррикадная" в июле можно полюбоваться цветущими седумами и гейхерами.
В августе сады-"хамелеоны" вновь станут другими. Например, "Красный сад" и сад "Круг" украсят примулы, астры, флоксы и разнообразные злаки.
За тем, как живут и меняются ландшафтные проекты, наблюдают выпускники садовой школы "Цветочного джема". Они познакомились с авторами садов, поняли и полюбили их задумку. Ухаживать за растениями им помогают опытные агрономы, дендрологи и фитопатологи.
Международный фестиваль "Цветочный джем – 2019" стартовал в столице 20 июня. По всей Москве открылись 42 выставочных сада от дизайнеров из 11 стран.
Сады украсили любимые места отдыха москвичей. Они появились на ВДНХ, в "Музеоне", на Тверском бульваре и на набережных. Кроме того, с конца августа по 8 сентября для гостей фестиваля организуют развлекательную программу: мастер-классы, концерты, экскурсии, а также любительский конкурс, в рамках которого в городе появятся еще порядка 1,5 тысячи новых садов.
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