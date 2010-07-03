Победителей конкурса "Цветочный джем" объявят в День города

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Победителей ландшафтного конкурса "Цветочный джем" объявят в День города, который в этом году будут отмечать 7 и 8 сентября, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Финалисты борются не только за признание своего таланта и профессионализма, призовой фонд составил 4,8 миллиона рублей. "Имена победителей мы узнаем во вторые выходные сентября, когда москвичи и туристы будут праздновать День города", – говорится в сообщении.
Отмечается, что стартовал осмотр ландшафтных проектов авторитетным международным жюри. Каждая работа будет проанализирована в ближайшие дни.
Победителей будут определять в каждой из пяти конкурсных номинаций: "Большой выставочный сад", "Средний выставочный сад", "Ландшафтный проект на социальных территориях", "Малый выставочный сад", "Студенческий конкурс проектов".
В этом году в международное жюри конкурса вошли 11 человек. Оцениваться будет идея сада, дизайн, подбор растений, а также эмоциональное развитие, которое он оказывает, его изменение и развитие.
В День города столичные районы украсят около 1,5 тысячи цветников фестиваля "Цветочный джем". В городе с 23 августа по 8 сентября запланирована развлекательная и познавательная программа, финальным аккордом которой станет масштабный любительский конкурс цветников.
Участникам нужно будет пройти регистрацию онлайн, она станет доступна в начале августа на сайте фестиваля. Также зарегистрироваться можно в день конкурса прямо на площадке, однако это можно будет сделать только при наличии свободных мест.
Ранее сообщалось, что сады "Цветочного джема" украсили любимые места отдыха москвичей. Они появились на ВДНХ, в "Музеоне", на Тверском бульваре и на набережных.
Международный конкурс ландшафтного дизайна проводится третий год подряд. В прошлые годы срок жизни конкурсных садов насчитывал всего несколько недель. Они появлялись в августе, к началу фестиваля. На этот раз цвести сады будут все лето и весь сентябрь.
С конца августа по 8 сентября для гостей фестиваля "Цветочный джем" организуют развлекательную программу: мастер-классы, концерты, экскурсии, специальные события в честь Дня города и любительский конкурс, в рамках которого в городе появятся еще порядка 1500 садов.
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