Москва возглавила рейтинг самых цветочных городов России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва стала первой в рейтинге самых цветочных городов России, сообщает "Вечерняя Москва". Опрос провели эксперты туристической отрасли ко Дню флориста, который традиционно отмечается 24 июля.

Столица набрала 35% голосов и в результате завоевала звание "самой цветочной". За ней в рейтинге следуют Санкт-Петербург, получивший 26% голосов, и Казань, за которую проголосовали 14% участников опроса. В первую пятерку также вошли Екатеринбург и Нижний Новгород. У них – по 9% голосов.

Как напомнили в аналитическом агентстве "ТурСтат", в Москве проходит летний фестиваль "Цветочный джем", а в парке "Музеон" в июле организовали Moscow Flower Show, что и повлияло на результаты опроса.

Ранее сообщалось, что сады, украсившие улицы и площади Москвы к фестивалю "Цветочный Джем", заметно разрослись. В середине июля там расцвели лиатрисы, гортензии, эхинацеи, гейхеры и другие сезонные растения. В августе сады-"хамелеоны" вновь станут другими. Например, "Красный сад" и сад "Круг" украсят примулы, астры, флоксы и разнообразные злаки.

Международный фестиваль "Цветочный джем – 2019" стартовал в столице 20 июня. По всей Москве открылись 42 выставочных сада от дизайнеров из 11 стран. Они появились на ВДНХ, на Тверском бульваре и набережных. Кроме того, с конца августа по 8 сентября для гостей фестиваля организуют развлекательную программу: мастер-классы, концерты, экскурсии. Также пройдет любительский конкурс, в рамках которого в городе создадут еще около 1,5 тысячи новых садов.