Мастер-классы по уличным танцам проведут на фестивале "Ритм моего города" на ВДНХ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 40 мастер-классов по уличным танцам проведут для гостей фестиваля "Ритм моего города" на ВДНХ с 26 августа по 1 сентября. Фестиваль состоится в рамках недели "Street Dance", сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Гости фестиваля уличной культуры "Ритм моего города" ранее "учились рисовать граффити, участвовали в открытых тренировках по скейбордингу и стритболу, смотрели модные показы от молодых дизайнеров", рассказали организаторы Агентству "Москва". Теперь посетителей ВДНХ ждут уличные танцы. На празднике "Street Dance" выступят танцевальные команды: Da Boogie Crew, B.M.T., All the Most, Back2School, чемпионы мира по брейкингу Top9, а также Predatorz и FarForYo. Все желающие примут участие в бесплатных мастер-классах. Профессионалы научат их танцевать hip hop, breaking, popping, house dance.
По вечерам с 26 августа по 1 сентября можно будет потанцевать под мелодии знаменитых рэп и хип-хоп исполнителей. Кроме того, на следующей неделе состоятся премьеры двух постановок Алексея Чернова: "Ожившее прошлое" и "Электрические сны".
Ранее сообщалось, что на ВДНХ открылся Street Blogger Fest. В рамках фестиваля "Ритм моего города" с поклонниками получили возможность встретиться с девятью популярными блогерами. Для гостей также подготовили перформансы, спортивные турниры и хип-хоп выступления.
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