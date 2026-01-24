Фото: depositphotos/icholakov01

Россия в оборонной стратегии США на 2026 год названа постоянной, но контролируемой угрозой восточным членам НАТО. Об этом говорится в соответствующем документе Пентагона.

Также министерство войны США включило в оборонную стратегию готовность противостоять российской угрозе. При этом никаких оснований этим действиям в документе не приводится.

Кроме того, в Пентагоне подчеркнули, что РФ обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который она постоянно модернизирует и диверсифицирует.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин сообщил, что Копенгаген демонстрирует "маниакальную заряженность" на конфронтацию с Москвой, что блокирует любое сотрудничество между странами. По его словам, позиция Дании делает невозможным поддержание нормальных двусторонних отношений.