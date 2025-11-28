Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 04:15

Политика

Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай в космосе

Фото: depositphotos/actionsports

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что США доминируют в космосе над Россией и Китаем после создания профильного рода войск. Об этом он заявил в обращении к военным по случаю Дня благодарения.

По словам американского лидера, космические силы Пентагона делают в космосе "невероятные вещи".

Вместе с тем Трамп признал существенное отставание Штатов от России по объему ледокольного флота.

"Знаете, у нас во всей стране всего 1 ледокол. А у России их 48", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Он добавил, что в связи с этим США заказали 11 ледоколов, они уже строятся и будут в распоряжении Штатов довольно скоро. Кроме того, Вашингтон заказал производство самого большого числа военных самолетов, чем когда-либо раньше.

Ранее в МИД РФ заявили, что ситуация в сфере глобальной безопасности может обостриться в том случае, если в США отвергнут предложение России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Российская сторона рассчитывает, что негативных сценариев в сфере стратегической стабильности удастся избежать. Тем не менее, подчеркнули в МИД, Россия готова к любому развитию событий.

Читайте также


политика

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика