Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай в космосе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что США доминируют в космосе над Россией и Китаем после создания профильного рода войск. Об этом он заявил в обращении к военным по случаю Дня благодарения.

По словам американского лидера, космические силы Пентагона делают в космосе "невероятные вещи".

Вместе с тем Трамп признал существенное отставание Штатов от России по объему ледокольного флота.

"Знаете, у нас во всей стране всего 1 ледокол. А у России их 48", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Он добавил, что в связи с этим США заказали 11 ледоколов, они уже строятся и будут в распоряжении Штатов довольно скоро. Кроме того, Вашингтон заказал производство самого большого числа военных самолетов, чем когда-либо раньше.

Ранее в МИД РФ заявили, что ситуация в сфере глобальной безопасности может обостриться в том случае, если в США отвергнут предложение России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Российская сторона рассчитывает, что негативных сценариев в сфере стратегической стабильности удастся избежать. Тем не менее, подчеркнули в МИД, Россия готова к любому развитию событий.