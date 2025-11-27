Рябков: Россия применит компенсирующие меры в случае угроз от систем РСМД США

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Россия применит компенсирующие военно-технические меры, если размещение Соединенными Штатами систем ракет средней и меньшей дальности (РСМД) будет угрожать безопасности страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат прокомментировал перемещения американского комплекса Typhon, который используется для запуска в том числе крылатых ракет Tomahawk.

"Мы будем при появлении подобных систем в соответствующих регионах, откуда они могут угрожать нашим интересам в сфере безопасности, рассматривать и принимать компенсирующие военно-технические меры", – пояснил Рябков.

Замглавы министерства также подчеркивал, что Россия не будет играть на искусственное повышение ставок в контроле над вооружениями. Он добавил, что Москва доводит до Вашингтона сигналы и свои озабоченности в вопросах безопасности, что является неотменимой практикой.

Ранее США вывезли Typhon с базы Ивакуни в Японии. По данным СМИ, система была развернута на американской авиабазе морской пехоты в префектуре Ямагути в рамках учений с 11 по 25 сентября. Ее должны были вывезти через неделю после окончания учений, однако этого не было сделано.