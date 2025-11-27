Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 12:18

Политика
Главная / Новости /

Рябков: Россия применит компенсирующие меры в случае угроз от систем РСМД США

Рябков предупредил о мерах в случае угроз от систем РСМД США

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Россия применит компенсирующие военно-технические меры, если размещение Соединенными Штатами систем ракет средней и меньшей дальности (РСМД) будет угрожать безопасности страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат прокомментировал перемещения американского комплекса Typhon, который используется для запуска в том числе крылатых ракет Tomahawk.

"Мы будем при появлении подобных систем в соответствующих регионах, откуда они могут угрожать нашим интересам в сфере безопасности, рассматривать и принимать компенсирующие военно-технические меры", – пояснил Рябков.

Замглавы министерства также подчеркивал, что Россия не будет играть на искусственное повышение ставок в контроле над вооружениями. Он добавил, что Москва доводит до Вашингтона сигналы и свои озабоченности в вопросах безопасности, что является неотменимой практикой.

Ранее США вывезли Typhon с базы Ивакуни в Японии. По данным СМИ, система была развернута на американской авиабазе морской пехоты в префектуре Ямагути в рамках учений с 11 по 25 сентября. Ее должны были вывезти через неделю после окончания учений, однако этого не было сделано.

Читайте также


политика

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика