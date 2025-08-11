МИД: РФ не будет играть на повышение ставок в контроле вооружений

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Россия не будет играть на искусственное повышение ставок в контроле над вооружениями, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы имеем такие темпы изменений и перемен, которые вообще и представить себе было невозможно еще несколько лет назад. Импульсивность принятия (США. – Прим. ред.) тех или иных решений, конечно, не помогает. Конечно, это дополнительный осложняющий фактор", – заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Замглавы МИД уточнил, что со стороны Москвы подобной импульсивности не наблюдается. Поступки России имеют последовательность, твердость, хладнокровие, холодный расчет и просчет вариантов в долгосрочной перспективе.

При этом, добавил Рябков, в области вооружения нельзя поддаваться эмоциям. Участникам сферы следует проявлять ответственность и принимать такие решения, чтобы их продуктивный результат увеличивался, а не сводился "к нулю".

Вместе с тем замминистра подчеркнул, что Москва доводит до Вашингтона сигналы и свои озабоченности в вопросах безопасности, что является неотменимой практикой.

Заявление Рябкова сделано после слов командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью. В июле он сообщил о создании НАТО плана подавления обороны России в Калининградской области.

"Калининградская область – неотъемлемая и никоим образом не подлежащая никакому обсуждению в данном контексте часть нашей страны. Всеми необходимыми средствами мы будем обеспечивать ее безопасность", – добавил он.

Комментируя выход России из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Рябков упомянул, что американский госсекретарь Марко Рубио не общался с Москвой по данной теме. Также, ссылаясь на некоторые источники, замглавы МИД указал, что данное событие оказало отрезвляющий эффект на страны Запада.

По словам Рябкова, РФ решила снять мораторий, чтобы остудить головы ряда стран НАТО. Как подчеркнул дипломат, Россия давно предупреждала, что сохранит мораторий при условии перемен к лучшему в политике США и их союзников. Однако американские системы стали чаще появляться в регионах, где это имеет проекцию на российскую безопасность.