МИД: Россия не считает себя связанной мораторием на размещение РСМД

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Россия не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщили в МИД РФ.

В заявлении ведомства указано, что условия для сохранения моратория исчезли. Распространение ракет со стороны западных стран создает прямую угрозу безопасности, поскольку ведет к наращиванию дестабилизирующих ракетных потенциалов в прилегающих к России регионах.

"В целом, такое развитие событий несет серьезный негативный заряд и значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасное подстегивание напряженности между ядерными державами", – подчеркнули российские дипломаты.

Также в МИД добавили, что к странам НАТО был обращен прямой призыв объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, запрещенных по договору о РСМД. Союзникам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) предложили поддержать российские усилия по недопущению гонки вооружений в данном регионе.

Тем не менее российские инициативы не были приняты. Более того, США с союзниками открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД в различных регионах и значительно продвинулись в реализации своих намерений.

По данным МИД, испытания базовых версий данных вооружений, разрабатываемых Вашингтоном, завершены или находятся на финальной стадии. Начато серийное производство некоторых систем, Пентагоном формируются и дислоцируются специализированные подразделения и командования.

"Под эти задачи также готовится необходимая инфраструктура; учащаются случаи непосредственного перемещения ракетных комплексов упомянутой дальности в районы совместной с союзниками военно-тренировочной деятельности вне национальной территории США", – указали в ведомстве.

Российское руководство будет принимать решения о мерах реагирования, проанализировав масштабы развертывания американских и других западных РСМД, заключили в МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение перебросить две атомные подлодки США "в надлежащие районы" из-за конфликта с зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым.

Он обратился к Трампу после угроз и сказал, что любой ультиматум может привести к войне с его собственной страной. Президент США в ответ заявил, что Медведев заходит "на очень опасную территорию".

Экс-президент России после этого посоветовал Трампу вспомнить его любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука". Глава Белого дома посчитал это угрозой ядерным оружием и отметил, что США готовы к ядерной войне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Трампа, указывал, что подлодки США и так постоянно находятся на боевом дежурстве, но РФ аккуратно относится к подобным высказываниям.

