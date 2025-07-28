Медведев призвал Трампа не забывать, что любой ультиматум является шагом к войне

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал американского лидера Дональда Трампа не забывать, что любой ультиматум может привести к войне. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Х.

Таким образом он прокомментировал угрозы главы Белого дома в отношении России посредством сокращения срока урегулирования украинского конфликта.

Как отметил зампред СБ РФ, Трамп постоянно играет с Россией, ставя ей ультиматумы то в 50, то в 10 дней.

"Впрочем, ему стоит не забыть две вещи. Во-первых, Россия не Израиль и даже не Иран. Во-вторых, каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне", – написал Медведев по-английски.

Он подчеркнул, что в случае с Трампом это может обернуться войной с его собственной страной.

"Не иди дорогой сонного (экс-президента США. – Прим. ред.) Джо (Байдена. – Прим. ред.)!" – заключил Медведев.

В середине июля Трамп пригрозил России и ее торговым партнерам введением 100% пошлин, в случае если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки относительно украинского конфликта. Он выразил недовольство позицией российских властей, но понадеялся, что новые санкции ему применять не придется.

Однако спустя две недели президент Штатов заявил о намерении сократить данный срок до 10–12 дней. Проведя переговоры с премьером Великобритании Киром Стармером, Трамп пришел к выводу, что проявил щедрость по отношению к России, дав ей 50 дней.