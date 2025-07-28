Трамп заявил, что сократит срок на урегулирование по Украине до 10–12 дней

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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить до 10–12 дней обозначенный им ранее 50-дневный срок для достижения мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом он высказался по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Я собираюсь установить новый срок – примерно 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать", – приводит слова американского лидера РИА Новости.

Глава Белого дома также подчеркнул, что проявил щедрость, дав на достижение договоренностей 50 дней. Однако Вашингтон не видит прогресса, уточнил Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что США введут импортные пошлины в 100% против РФ и ее торговых партнеров, если сделка по украинскому конфликту не будет достигнута через 50 дней. Глава Белого дома отметил, что Штаты остаются "очень недовольны" позицией России.

Однако представитель Госдепа Тэмми Брюс уточнила, что Вашингтон не будет придерживаться этого срока. По ее словам, Штаты рассматривают сентябрь как ориентир для введения ограничений.