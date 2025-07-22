Hill: Трамп стал угрожать Москве из-за антироссийской позиции Мелании

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стал угрожать Москве из-за своей жены Мелании, передает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Hill.

Как уточнил член палаты представителей Дон Бэкон, американский лидер сменил позицию в отношении сторон украинского конфликта из-за антироссийской позиции Мелании. Первая леди, по словам конгрессмена, буквально толкнула Трампа к его последним шагам по Украине.

"Даже президент сказал, что жена каждый день напоминает ему о действиях на Украине", – заявил Бэкон.

Ранее Трамп объявил, что США введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если сделка относительно украинского конфликта не будет достигнута через 50 дней. Президент заявил, что США "очень недовольны" позицией РФ.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что конфликт на Украине удастся урегулировать при условии достижения соглашения между Россией и США и личной встрече Владимира Путина и Трампа.

По мнению политика, данные договоренности должны стать "масштабным пакетом", который охватит в том числе "такие вопросы, как цены на энергоносители, доступ к российским рынкам, экономические санкции, контроль над вооружениями".